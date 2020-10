Lettera anonima contro la dirigente scolastica

Rispondo tramite sito e quindi in forma pubblica e trasparente a questi sedicenti “alcuni genitori” che non hanno avuto il coraggio di sottoscrivere le falsità argomentate (e quindi saranno veramente dei genitori così come si sono definiti?) pertanto una lettera anonima viene trattata da questa dirigenza scolastica come tale. Aggiungo anche che chi non è in grado di firmare ciò che ha scritto è una persona infida, invidiosa e inaffidabile che non merita di ricevere nemmeno una mia nota di controdeduzione”.

Conclude ringraziando “invece i tanti genitori della scuola primaria di Tuscania che si sono rifiutati di sottoscrivere questa miserevole lettera e che di fatto hanno lasciato soli questi fantomatici “alcuni genitori”.

Ringrazio altresì l’amministrazione comunale e le altre associazioni di Tuscania, che hanno collaborato attivamente e in modo propositivo con la scuola, consentendo la riapertura di questo nuovo anno scolastico in sicurezza e serenità”.

Una lettera ripresa anche dal profilo Facebook dell’amministrazione targata Bartolacci con la didascalia “Pubblichiamo la lettera che ha messo sul sito della scuola la dirigente Paola Adami in risposta a una lettera anonima. Tanto anonima non ci sembra visto che chi l’ha inviata aveva contattato tante mamme che si sono rifiutate di sottoscriverla”.