Cronaca - In circa 60 comuni italiani (tra cui Vallerano) e in alcune regioni è stata inoltre presentata una mozione che chiede ai consigli comunali di esprimere solidarietà alle famiglie e di sollecitare il governo per un rapido intervento

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Libia: “liberate i pescatori italiani”, striscioni in tutta Italia e sotto la Prefettura a Viterbo.

“Dal 1 settembre scorso – si legge nell’appello – 18 pescatori italiani sono stati sequestrati da dei predoni libici mentre pescavano in acque internazionali. In un incredibile silenzio mediatico e istituzionale, sono tenuti prigionieri non si sa dove, dalla fazione libica del generale Haftar, il pretendente governatore non riconosciuto dalla comunità internazionale, che in cambio dei nostri pescatori chiede la liberazione di quattro scafisti libici accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di omicidio plurimo per la morte di una cinquantina di immigrati lasciati soffocare nella stiva della barca che stavano conducendo presso le nostre coste.

Con questo appello – viene spiegato – vogliamo innanzitutto accendere i riflettori su questa vicenda ma anche sollecitare il governo ad un intervento militare in Libia, che riteniamo l’unica soluzione praticabile, per riportare finalmente i 18 pescatori a casa dalle loro famiglie”.

In circa 60 comuni italiani (tra cui Vallerano), che aumenteranno nei prossimi giorni, e in alcune Regioni è stata inoltre presentata una mozione che chiede ai consigli comunali di esprimere solidarietà alle famiglie dei pescatori e di sollecitare il governo per un rapido intervento.

Ervin Di Maulo

6 ottobre, 2020