Lievemente positiva al Covid, saltano le Iene per Alessia Marcuzzi

Milano - La conduttrice, in collegamento da casa: "Ho fatto un test rapido di controllo"

Milano – Leggermente positiva al Covid, salta la puntata delle Iene per Alessia Marcuzzi.

La conduttrice romana ha scoperto di essere positiva al Coronvirus grazie a un test rapido “di controllo” a cui si era sottoposta dopo aver scoperto che una amica della figlia Mia avrebbe contratto il virus. Ed è stata proprio lei a raccontarlo in diretta, ieri sera, in collegamento telefonico da Roma.

“Noi – ha spiegato la Marcuzzi – siamo sempre controllati, ma questa mattina (ieri, ndr) ho detto: ne faccio uno in più perché voglio essere sicura, devo prendere il treno per arrivare a Milano e mi metto a contatto con un sacco di gente. Tutta la famiglia è risultata negativa, io sono risultata leggermente positiva”.

La show girl si trova ora in isolamento e dovrà fare tutti gli accertamenti finché non risulterà negativa. “Come tutte le settimane, prima di entrare a Mediaset ci controlliamo, e stamattina Alessia è risultata positiva al Covid e la salutiamo da qui, con un grande applauso”, ha detto Savino all’inizio della diretta, da solo sul palco delle Iene. “Diciamo che in questo momento non ha nessun sintomo”.

14 ottobre, 2020