Linda Natalini nuova presidente della Federazione italiana cremazione

Cronaca - La viterbese è la prima donna a ricoprire quest'incarico - L'elezione è avvenuta all'unanimità

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il giorno 18 settembre 2020 a Firenze, si è svolta l’assemblea annuale della Federazione italiana cremazione, fondata nel 1906 e che raccoglie oltre quaranta società di cremazione sul territorio nazionale e a cui l’Associazione viterbese per la cremazione aderisce.

Durante l’assemblea è stato rinnovato il direttivo e l’ufficio di presidenza e con grande soddisfazione dell’Associazione, è stata eletta con l’unanimità dei consensi, alla carica di presidente la nostra Linda Natalini, già vicepresidente della Fic. e presidente della nostra associazione.

Nella ultracentenaria storia della Fic è la prima volta che l’incarico di presidente è attribuito a una donna. Al di là dei meriti personali di Linda Natalini e del suo impegno per la causa e gli ideali cremazionisti, riteniamo questo un bel segnale di rinnovamento e di fiducia, quanto mai utile in momenti complessi come quello che stiamo vivendo.

Per quanto riguarda l’associazione viterbese, tutto questo è un ulteriore stimolo per continuare e incrementare l’azione fin qui intrapresa che ha portato negli anni alla crescita continua del numero degli associati e a importanti traguardi sul nostro territorio, come la costruzione dell’impianto crematorio di Viterbo, la realizzazione del “Giardino della memoria” nel cimitero di San Lazzaro e, speriamo a presto, la realizzazione della Sala del commiato.

Associazione viterbese per la cremazione

20 ottobre, 2020