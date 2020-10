L’istituto Rousseau amplia l’offerta formativa e risponde all’emergenza

Viterbo - Coronavirus - Affiancando il nuovo corso di Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate agli indirizzidi liceo scientifico tradizionale, liceo linguistico e liceo delle scienze umane opz. economico sociale

Viterbo – sponsorizzato – L’istituto Rousseau dal prossimo anno scolastico amplia la propria offerta formativa affiancando il nuovo corso di Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate agli indirizzidi Liceo Scientifico tradizionale, Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale.

In risposta all’emergenza determinata dal coronavirus ed al fine di garantire ai propri allievi,alle loro famiglie, ai propri collaboratori docenti e non ed a tutti i visitatori la massima tutela dal rischio di contagio adotta tutte le precauzioni possibili.

A tal fine gli ambienti scolastici (sia aule che laboratori e spazi comuni) sono stati e saranno sottoposti a sanificazione periodica adeguatamente alla nuova emergenza. E’ già in corso una riorganizzazione dei percorsi e delle attività tale da soddisfare sia le norme che il buonsenso.

Innanzitutto l’istituto dal prossimo anno scolastico ospiterà in ogni aula un numero massimo di 12 allievi affinchè sia garantito il necessario distanziamento sociale. All’ingresso saranno presenti dispenser di liquido disinfettante e sarà organizzata la rilevazione della temperatura di tutti . Lungo i percorsi indicati dei vari piani saranno presenti postazioni fornite di liquido disinfettante.

Oltretutto, e sino a che la bella stagione lo consentirà, 5 o 6 classi a turno potranno essere ospitate in spazi appositamente organizzati all’aperto.

In linea con le attuali disposizioni la scuola provvederà a mettere in atto tutte le azioni che possano ridurre al minimo i fattori di rischio. Ogni aula sarà dotata di una postazione per il docente collegata alla rete internet . Ogni alunno avrà in dotazione un notebook che potrà collegare alla rete WI.FI dell’istituto ed un supporto portatile con rete internet che fornirà,a chi ne è sprovvisto, un valido collegamento anche quando non è a scuola. Il gestore della linea internet che sarà messa a disposizione degli studenti varierà in funzione della maggiore efficacia della linea sul territorio di ognuno.

La decisione di dotare tutti gli studenti di hardware e collegamenti di rete è stata assunta per ridurre al minimo il rischio che ,come è stato rilevato negli ultimi mesi,alcuni studenti o per mancanza di uno strumento informatico idoneo o per carenza della copertura della rete internet a sua disposizione possa essere penalizzato nella ipotesi che si rendesse necessario usufruire ancora della piattaforma DAD. Chi desiderasse maggiori informazioni circa le modalità di iscrizione potrà contattare la segreteria per prendere un appuntamento in sicurezza presso la sede scolastica di

Via della Verità 12 – Pal. Caprini Viterbo tel. 0761 321.000

www.istitutorousseau.net

27 ottobre, 2020