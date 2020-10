Lo Shooting club Vasanello tiene alta la bandiera della Tuscia in Europa

Sport - Il presidente Giuseppe Mancuso e Valerio Passalia sul podio della gara internazionale Idpa tenutasi a Varese

Vasanello – Riceviamo e pubblichiamo – Si è conclusa la gara internazionale Idpa organizzata dal club Defese 360° di Arcisate (Varese) il 2, 3 e 4 ottobre.

È stata una gara riuscita ma in parte rovinata dalle avverse condizioni meteorologiche. 427 tiratori, tra i quali 54 tecnici e arbitri, si sono sfidati su tredici esercizi di elevata difficoltà tecnica. Una gara 100% difensiva nel vero stile che l’americana Idpa richiede per eventi ti tale portata.

Venerdì è stata una giornata particolarmente difficile, sia per i tecnici che per i tiratori. Una tempesta di acqua si è abbattuta sul campo. Dieci ore filate di gara che hanno messo a dura prova gli atleti sia sotto l’aspetto fisico che quello psicologico. Le competizioni della Idpa vengono svolte con qualsiasi condizione meteo.

È stata una dura prova, passata a pieni voti da tutto lo staff sotto la regia dei due match director Diego Silvestri e Sabrina Ferrè. Presenti inoltre le figure che rappresentato Idpa in Italia: l’Ipoc Federico Iannelli, l’area coordinator nord George Varoutsas e l’area coordinator centro e sud, Domenico Mirko Pavone.

Dodici i paesi europei presenti. Lo sloveno Martin Humar è il vincitore assoluto Overall, che ha chiuso la gara in 201,61 secondi, seguito dall’italiano Mirko Mazza e dal francese Jerome Piret.

Il presidente dello Shooting Club Vasanello, Giuseppe Mancuso: “È stata un’esperienza straordinaria. Sono orgoglioso dei risultati ottenuti dal team, in considerazione del numero dei partecipanti, oltre 400 tiratori. È stato un eccellente risultato, un ulteriore successo. Sono personalmente orgoglioso, inoltre, di essere stato convocato dall’organizzazione e inserito nello staff arbitrale in qualità di safety officer. È stato un successo generale”.

Il capitano Maurizio Angeletti: “Siamo riusciti a mantenere la promessa, abbiamo tenuta alta la bandiera della Tuscia in Europa. Il presidente Giuseppe Mancuso ha conquistato un inaspettato secondo posto nella SharpShooter Stock Service Pistol. Valerio Passalia nella Master SharpShooter ha fatto tempi da vero master conquistando il terzo gradino del podio. Eccellente risultato inoltre per Christian Abatecola, sesto SharpShooter Stock Service Pistol, e per Emanuele Carletti, nono SharpShooter Ssp”.

Il vicepresidente Alberto Pieri: “Un evento unico in Idpa. Abbiamo fatto un’altra esperienza e nuove conoscenze. Questo è un altro aspetto di non minore importanza nella nostra disciplina e nello sport in generale: fare nuove amicizie e socializzare, che in questo caso sono andate oltre confine. Complimenti ai nostri amici dell’associazione Tiro di Roma, in particolare al caro presidente Renato Nitti, neocampione europeo nella Bug Division”.

Valerio PASSALIA 3° SSP – MA

Giuseppe MANCUSO 2° SSP – SS

Christian ABATECOLA 6° SSP – SS

Emanuele CARLETTI 9° SSP – SS

Michele PACE 11° SSP – SS

Dario Luis COLARITI 26° SSP – SS

Mauro VOLEDO 7° CO – SS

Antonio RAFFAELLI 10° CDP – SS

Paolo MARTINO 10° ESP – SS

Alberto PIERI, 15° ESP -MM

Elisabetta MASELLI 18° ESP – MM

Angeletti MAURIZIO 19° SSP – EX

Gino CAPPONI 19° ESP – EX

Daniele FAVELLI 20° ESP – MM

Roberto DE SANTIS 25° ESP – SS

Alessio PASCUCCI 4° ESP – NV

Mauro MARCUCCI 5° ESP – NV

Federico LILLI 8° SSP – NV

8 ottobre, 2020