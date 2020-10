L’Ortoetruria supera il Todi 82-60

Sport - Pallacanestro - Serie C gold - Buone indicazioni durante l'amichevole giocata dalla Stella azzurra al PalaMalè di Viterbo

Condividi la notizia:











Stella azzurra Viterbo Ortoetruria – Basket Todi 82-60 (18-10/16-18/16-12/19-15/13-5).

VITERBO: Rovere 13, Price 7, Frisari 5, Berto 2, Rogani 16, Navarra 6, Taurchini, Baldelli 6, Meroi, Pebole 10, Casanova 12, Incorvaia 5.

Coach: Fanciullo.

TODI: Simoni 2, Balazs 16, Marzullo, Trastulli 9, Condonna 2, Awagava 14, Agliani 3, Stella 2, Pagliari 5, Karapetrovic 5, Benedetti 2.

Coach: Olivieri.

Buona e assai utile amichevole quella disputata ieri al PalaMalè dalla Stella azzurra Ortoetruria contro il Basket Todi, il cui roster risulta certamente tra i migliori di quelli ai nastri di partenza della prossima C Gold umbra.

Fanciullo ha finalmente potuto schierare una formazione quasi al completo, con la sola assenza di Piazzolla, traendo interessanti risposte da quello che i ragazzi hanno fatto vedere sul campo. Molte le rotazioni dettate dal coach, diverse le soluzioni tattiche provate, ma comunque convincenti le prove dei biancostellati apparsi bene in clima partita sia dal punto di vista atletico che mentale. Molto ancora c’è da migliorare per preparare al meglio l’inizio del campionato, ma la squadra è apparsa in concreta crescita rispetto alle prime uscite della fase d preparazione.

Quattro tempi regolari chiusi sul 69 a 55 per l’Ortoetruria con i viterbesi anche sul +21 all’inizio dell’ultima frazione, più un ulteriore overtime che ha chiuso l’incontro sul punteggio di 82-60 per i locali.

Da martedì nuova settimana di allenamento in palestra e trasferta sabato 24 a Roma sul parquet del Pass per un’altra interessante amichevole.

Condividi la notizia:











18 ottobre, 2020