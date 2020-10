“L’Ue ha bisogno di un approccio comune e concordato sulla quarantena”

Bruxelles - Stella Kyriakides, commissaria europea alla salute: “Le misure di isolamento necessitano di maggiore coerenza e prevedibilità per conquistare la fiducia dei cittadini”

Bruxelles – I paesi europei non “molto divergenti” in merito alle strategie da attuare per le misure di contenimento del Covid, ma “un approccio congiunto è l’unica via da seguire per conquistare la fiducia dei cittadini”.

A dichiararlo è stata Stella Kyriakides, commissaria europea alla salute, rivolgendosi ai ministri della sanità riuniti in teleconferenza.

“Le misure di isolamento necessitano – ha spiegato la commissaria europea – di maggiore coerenza e prevedibilità per conquistare la fiducia dei cittadini”.

“Tra poche settimane – ha aggiunto Stella Kyriakides – proporremo un approccio europeo alle quarantene: l’unica via da seguire può essere una soluzione europea concordata congiuntamente”.

30 ottobre, 2020