L’Ue conferisce il premio per la libertà di pensiero all’oppositrice di Lukashenko

Bruxelles - A Svetlana Tikhanovskaya è stato conferito il riconoscimento Sacharov, che omaggia chi difenda la libertà di espressione

Condividi la notizia:











Bruxelles – Un nuovo passo dell’Europa verso le forze democratiche bielorusse di opposizione.

Il Palamento europeo ha conferito il premio Sacharov 2020 per la libertà di pensiero a Svetlana Tikhanovskaya, leader delle forze di opposizione bielorusse anti-Lukashenko.

Il premio Sacharov, istituito nel 1988, viene conferito ogni anno dall’Unione europea a persone o istituzioni che si impegnano attivamente per difendere la libera espressione.

“Sono davvero felice – ha dichiarato Svetlana Tikhanovskaya -. Questo non è un mio premio personale, è un premio per il popolo bielorusso”.

“Le massicce proteste di piazza in Bielorussia che hanno commosso il mondo sono in corso ormai da 11 settimane – ha commentato il presidente del Parlamento europeo David Sassoli -. Man mano che cresce la nostra ammirazione nei confronti della popolazione bielorussa, cresce anche il nostro sgomento per le violente rappresaglie di Lukashenko, per i suoi atti di tortura, di negazione della verità”.

“Le donne e gli uomini bielorussi «incarnano ogni giorno la difesa della libertà di espressione – ha proseguito Sassoli -. Continuate a essere forti e non rinunciate alle vostre battaglie, noi saremo al vostro fianco”.

Condividi la notizia:











23 ottobre, 2020