Magia in Sicurezza nel Regno di Babbo Natale a Vetralla

Vetralla - Un percorso emozionale posizionato su oltre 4000 mq ad ingresso gratuito - E sabato 31 ottobre arriva anche Halloween, un artista creativo intaglierà le zucche su richiesta dei visitatori che potranno portarla a casa

Vetralla – sponsorizzato – C’è un solo modo per distrarsi da un momento un po’ delicato, recarsi a Vetralla e immergersi nel magico mondo de Il Regno di Babbo Natale, dove il tempo si ferma e dove tutti, grandi e piccini, posso provare le stesse emozioni.

Il Regno di Babbo Natale apre ogni giorno a partire dalle 9:30 del mattino fino alle 19.30. E chiunque può percorrere le tante meraviglie di questo luogo fatato: dal Bosco Incantato, alla Fabbrica degli Elfi, alla Casa di Babbo Natale, al Tunnel Glaciale fino a entrare nel vasto negozio del Regno che più che un negozio è un’ulteriore esperienza per l’anima.

L’ingresso al Regno di Babbo Natale è gratuito, per consentire a chiunque di sognare e incontrare tutti i protagonisti del Natale. Gli elfetti, gli schiaccianoci, le luminarie, i presepi, l’oggettistica più particolare e unica fanno da sfondo a un’esperienza che resterà nel cuore di chiunque varchi cancelli e porte del Regno.

Sarà possibile poi svagarsi al Victorian Village, dove poter gustare cibo, dolci, zucchero filato, caldarroste e girare per gli outlet, e rifornirsi nella golosa dispensa di Babbo Natale.

Insomma una giornata da trascorrere in spensieratezza e totale sicurezza, in modo che qualsiasi pensiero che non sia il Natale resti fuori. Pur essendo il Regno un luogo dedicato interamente a Natale, si da spazio perfino ad Halloween, la temuta ma amata Notte delle Streghe. Proprio in un momento in cui non si può festeggiarlo nel modo tradizionale, durante il prossimo weekend, precisamente sabato 31 ottobre, un vero artista creativo intaglierà le zucche in maniera express per chiunque se ne voglia portare una a casa.

Un’iniziativa originale e utile, che permetterà a tutti di commissionare la propria zucca, che sarà modellata col taglio e pronta per contenere la candela che la renderà buffa o spaventosa come tradizione vuole.

Ricordiamo che la visita al Regno è organizzata nei minimi dettagli seguendo poche e semplici regole per un viaggio sicuro e piacevole. Ogni norma anti-Covid viene seguita alla lettera, perché senza sicurezza non può esserci Magia.

Il Regno di Babbo Natale si trova sulla S.S. Cassia km 62,200 – 01019 Vetralla (VT).

Per maggiori informazioni visita www.ilregnodibabbonatale.it o chiama il numero 3476584402 oppure segui la pagina Facebook ufficiale.

29 ottobre, 2020