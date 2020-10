Di Maio: “Continuano ad ostacolarci ma guardiamo avanti”

Roma - Così il ministro degli esteri nel giorno dell'undicesimo compleanno dei grillini - Il 4 ottobre 2009 nasceva il Movimento 5 stelle

Roma – Esattamente 11 anni fa, il 4 ottobre 2009, nasceva a Milano il Movimento 5 stelle.

“Tanti auguri a noi, tanti auguri a ogni singolo attivista – ha scritto su Facebook il ministro degli esteri Luigi Di Maio, che ha ricoperto la carica di capo politico del movimento dal 2017 al 2020 -. Oggi è il compleanno del Movimento 5 stelle. Sono 11 anni”.

“Il Movimento è passato da forza di opposizione a forza di governo in poco tempo – ha proseguito Di Maio -. Non è stato facile. E oggi sta vivendo una fase di transizione, perché stiamo crescendo e maturando. Sono fiero di far parte di questa forza politica che sta cambiando il Paese. In molti continuano ad attaccarci, in molti continuano a ostacolarci, ma questi sono i fatti”.

“Tanto altro dovremo fare – ha poi concluso -. Abbiate fiducia in noi, abbiate fiducia nel cambiamento. Rimaniamo uniti e guardiamo avanti”.

4 ottobre, 2020