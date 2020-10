Mali, liberati Padre Maccalli e Nicola Chiacchio

Bamako - Erano stati rapiti da jihadisti nel 2018 - Con loro anche una cooperante francese e un politico maliano

Bamako – Erano stati rapiti nel 2018 da jihadisti, a distanza di due anni sono stati liberati Padre Maccalli e Nicola Chiacchio.

A darne l’annuncio il portavoce del presidente del Mali che ha spiegato come siano tornati in libertà quattro ostaggi. Oltre ai due italiani, ci sarebbero anche un politico maliano e una cooperante francese. Quest’ultima, 75enne, era stata sequestrata il 24 dicembre 2016 da un gruppo armato a Gao, nel nord del Mali. Era a capo di una ong franco-svizzera che si occupava di bambini orfani.

Padre Maccalli, della diocesi di Crema, fu rapito il 17 settembre del 2018 in Niger, in una missione a circa 150 km dalla capitale Niamey. Ad aprile Avvenire aveva pubblicato un video in cui appariva il sacerdote lombardo prigioniero insieme a Chiacchio, del quale si erano si erano perse le tracce, forse rapito durante una vacanza.

9 ottobre, 2020