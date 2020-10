Maltempo, rinviata la gara di campionato italiano a Montopoli di Sabina

Sport - Motocross - L'ultima prova del torneo riservato alle moto d'epoca è spostata al 24 e 25 ottobre

Montopoli di Sabina – Riceviamo e pubblichiamo – “A causa delle continue avverse condizioni meteo che durante tutta la settimana hanno imperversato sul crossdromo di Ponte Sfondato e sentiti tutti i diretti interessati, si informa che la gara di campionato italiano motocross Epoca gruppo 5 è stata rinviata al 24 e 25 ottobre, sul medesimo impianto”.

È quanto comunica in una nota il comitato Fmi Epoca sport, che pertanto dispone lo slittamento di una settimana dell’atto conclusivo del campionato italiano motocross Epoca by Famila, sempre sulla pista di Montopoli di Sabina. La gara era in programma nel weekend del 17 e 18 ottobre.

Il moto club Wyss motorsport cercherà di preparare l’impianto al meglio per una grande festa, per la quale, a questo punto, bisognerà attendere solo sette giorni in più.

Fxaction group

15 ottobre, 2020