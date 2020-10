Mamma positiva al Covid organizza due feste per il figlio, 60 invitati in quarantena

Ladispoli - Il sindaco: "Più controlli, per superare questo momento c'è bisogno di collaborazione"

Ladispoli – Un compleanno indimenticabile. Due feste. Per un totale di 60 invitati. Che ora sono tutti in quarantena.

E’ accaduto a Ladispoli, dove la mamma di un bambino di 8 anni ha organizzato due party per festeggiare il figlio, noncurante della febbre e della tosse accusati. Dopo aver fatto il tampone, ha scoperto di essere positiva al Covid. Così sessanta persone – tra bambini e adulti – che hanno partecipato ai festeggiamenti sono quindi finite in quarantena.

La asl Roma 4, che controlla il comune sul litorale romano, ha dovuto avviare il tracciamento, contattare tutti i partecipanti e metterli in quarantena fino all’esito del test.

“Rinnovo a tutti l’invito ad essere maggiormente responsabili e a scaricare l’applicazione Immuni, che permette di tracciare i contatti e di essere informati nel caso in cui si venga a contatto con persone poi risultate positive”, ha scritto in un post il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando: “Come amministrazione comunale intensificheremo i controlli, in particolare sul rispetto dell’obbligo di indossare la mascherina ma, come già detto in passato, per superare questo momento c’è bisogno di collaborazione da parte di tutta la città”.

12 ottobre, 2020