Mamme in protesta per la chiusura delle scuole: “Oggi è il giorno più buio”

Napoli - In stato di agitazione anche gli autisti del trasporto scolastico - La decisione del governatore De Luca blocca anche il loro lavoro

Napoli – Mamme in piazza a Napoli per protestare contro la decisione del governatore Vincenzo De Luca di chiudere le scuole in Campania fino al prossimo 30 ottobre. Due settimane di stop, fino ad ora, per arginare i casi sempre maggiori di Coronavirus che si stanno registrando.

Le mamme questa mattina si sono date appuntamento davanti alla sede della Regione. “Oggi è il giorno più buio per la scuola”, si legge in un manifesto che ora è divenuto slogan della protesta.

“Le scuole sono il posto più sicuro dove tenere i nostri figli in questo momento – sottolinea una delle mamme presenti, come riferisce Tgcom24, -. Sono estremamente controllate, insegnanti, dirigenti scolastici, personale Ata hanno lavorato senza sosta per consentire la riapertura in totale sicurezza e questo è il risultato? Stiamo pagando l’inefficienza della Regione”.

In stato di agitazione anche i conducenti del pullman gialli dedicati al trasporto scolastico. La decisione del governatore De Luca blocca inevitabilmente anche la loro attività lavorativa. Per questo stanno protestando sul lungomare di Napoli, diretti alla sede della Regione per sollecitare un aiuto economico. Il corteo – una lunga scia gialla che si è mossa dalla zona di Fuorigrotta – è controllato dalle forze dell’ordine.

16 ottobre, 2020