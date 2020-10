Manifestanti marciano contro Lukashenko, oltre cento arresti

Minsk - Anche questa domenica sono scesi in piazza a migliaia

Minsk – Continuano le proteste in Bielorussia.

Nonostante la recente minaccia della polizia di usare armi da fuoco contro i manifestanti, in migliaia sono scesi per strada anche questa domenica per protestare contro il presidente Lukashenko.

Finora sarebbero più di 100 le persone arrestate. A dare la notizia è la portavoce del ministero degli interni bielorusso, Olga Chemodanova.

Le proteste vanno avanti in Bielorussia dalle elezioni presidenziali dello scorso 9 agosto. A vincerle è stato il presidente uscente Lukashenko, al potere dal 1994, ma i manifestanti lo accusano di brogli elettorali.

18 ottobre, 2020