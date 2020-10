Manifestazione dei tifosi di calcio e hockey sfocia in scontri con la polizia

Praga - Le forze dell'ordine sono intervenute perché il numero di persone scese in pizza era di gran lunga superiore a quello consentito per i raduni per via del Coronavirus

Praga – Giornata di scontri nella piazza della Città Vecchia a Praga.

Gli scontri sono iniziati quando la polizia è intervenuta per disperdere una manifestazione di tifosi di squadre di calcio e di hockey. I tifosi si sono riuniti nella piazza per protestare contro il divieto di eventi sportivi nell’ambito delle misure anti-Covid.

I manifestanti hanno lanciato sassi e petardi contro la polizia, che ha risposto usando lacrimogeni e cannoni ad acqua. Ci sarebbero dei feriti.

Le autorità hanno deciso di far intervenire la polizia per disperdere la manifestazione in quanto i tifosi scesi in piazza erano circa 2mila e superavano di molto il numero consentito per i raduni di 500 persone.

18 ottobre, 2020