Mara Maionchi ricoverata in ospedale per Covid

Roma - Non sarebbe in gravi condizioni - Possibile focolaio alla trasmissione Italia's got talent

Roma – Mara Maionchi è stata ricoverata in ospedale per Covid. Non sarebbe grave.

A rivelare la notizia è stato Tpi, che ha fatto sapere che le condizioni della popolare discografica, 79 anni, sarebbe ricoverata in un noto ospedale milanese e le sue condizioni sembrerebbero non destare particolare preoccupazione.

Preoccupa però il possibile focolaio nella trasmissione televisiva Italia’s got talent. Oltre alla ex giudice di X Factor e Federica Pellegrini, come riferisce Tpi, si sarebbero contagiate diverse altre persone tra cui tecnici e produzione, nonostante le misure di prevenzione messe in atto dal programma.

23 ottobre, 2020