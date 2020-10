Ventimiglia - I corpi potrebbero essere quelli di alcune persone risultate disperse in Francia dopo il passaggio della tempesta Alex

Ventimiglia – Mareggiata in Liguria, quinto cadavere recuperato in mare.

Sabato 3 ottobre una violenta mareggiata ha colpito la riviera di Ponente della Liguria. E oggi in mare sono stati ritrovati dalla guardia costiera 5 corpi senza vita. Da quanto si apprende, si tratta di cinque uomini.

In mattinata, un primo cadavere è stato ritrovato sulla riva tra i Tre Ponti e la Vesca, a Sanremo. Successivamente un altro corpo senza vita è stato avvistato sulla spiaggia a Ventimiglia. Per ora i corpi non sono stati ancora identificati.

Poi un terzo cadavere lungo il fiume Roya, in località Trucco, frazione di Ventimiglia. Vicino alla spiaggia dei Tre Ponti, poco distante dal ritrovamento della prima persona senza vita, anche il quarto cadavere. Nel tardo pomeriggio una quinta persona è stata trovata senza vita nel porto della Marina degli Aregai, a Santo Stefano al Mare.

Capitaneria, vigili del fuoco e carabinieri sono al lavoro per cercare di risalire all’identità delle persone. In queste ore i contatti con le autorità francesi. Non è da escludere infatti l’ipotesi che si possa trattare di alcune delle persone risultate disperse da sabato in Francia. Ci sarebbero, infatti, una quindicina di persone scomparse nel sud della Francia in seguito alla tempesta Alex che ha flagellato anche il Ponente della Liguria.

4 ottobre, 2020