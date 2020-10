Covid-19 - La capogruppo di Forza Italia alla camera dei deputati: "Supereremo anche questa"

Condividi la notizia:











Milano – Mariastella Gelmini positiva al Coronavirus.

“Tra poche ore avrei dovuto prendere un volo, per andare a Cosenza a dare l’ultimo saluto a Jole Santelli. E invece niente. Anche io sono positiva al Covid, l’ho scoperto stamattina”. E’ così che Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla camera dei deputati, annuncia di aver contratto il Coronavirus. Le sue parole in un messaggio su Facebook.

“Sto bene, al momento non ho alcun sintomo – aggiunge nel post -. Sono stata super attenta in queste settimane, ma questo virus è subdolo e pericoloso. Massima precauzione e rigore: le uniche ricette per sconfiggerlo. Supereremo anche questa”.

Tra poche ore avrei dovuto prendere un volo, per andare a Cosenza a dare l’ultimo saluto a Jole Santelli. E invece… Pubblicato da Mariastella Gelmini su Venerdì 16 ottobre 2020

Condividi la notizia:











16 ottobre, 2020