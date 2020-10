“Mario Cipolloni era una persona innamorata della sua città”

Viterbo - L'addio di don Emanuele Germani al giornalista sportivo scomparso all'età di 82 anni - Questa mattina i funerali nella chiesa dei Santi Ilario e Valentino a Villanova - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Viterbo – “Era un giornalista che amava Viterbo e la viterbese. Una persona profonda innamorata della sua città”. Don Emanuele Germani ha salutato così Mario Cipolloni, giornalista sportivo scomparso il 15 ottobre scorso a 82 anni. “Una persona – ha poi aggiunto Germani, anche lui giornalista e portavoce del vescovo Lino Fumagalli – che conoscevo bene”.

Questa mattina i funerali nella chiesa dei Santi Ilario e Valentino a Villanova, Viterbo. In chiesa anche il sindaco Giovanni Arena, gli amici e i parenti, chi ne ha apprezzato il lavoro e gli ha voluto bene.

“Se ne è andato un bravo giornalista – ha scritto Arena in un messaggio di cordoglio appena saputa la notizia -. Mario Cipolloni era un giornalista vecchio stampo che ho avuto modo di apprezzare sia a livello professionale che personale. Lo ricordo ai tempi di Televiterbo, e poi di Rete Oro. Immancabile – prosegue – la sua presenza la sera del 3 settembre lungo il percorso della Macchina di Santa Rosa. Appassionato del mondo sportivo, amava andare allo stadio a seguire la Viterbese. Da tifoso e da giornalista. Ricordo le volte che mi ha intervistato, in passato e anche come sindaco”.

“A telecamere spente – ha sottolineato Arena – c’era sempre spazio per una battuta o uno scambio di opinioni su tematiche sportive o riguardanti la nostra città. Mi mancheranno le sue domande, sempre circostanziate e mai banali, i suoi modi garbati e gentili. Alla famiglia Cipolloni le mie più sentite condoglianze”.

“Era un giornalista sportivo – ha ricordato don Emanuele dall’altare durante l’omelia -, ma era anche un donatore di sangue. Novanta donazioni in tutto e la croce d’oro dell’Avis. Non solo, ma i suoi servizi spaziavano anche dall’arte alla cultura. Un giornalista vero. Un lavoro che faceva con passione. Un giornalista vecchio stampo, come dovrebbero essere tutti. Mario ci lascia questa sua eredità, il grande amore per la nostra città cosa. Cosa che dovremmo avere anche noi”.

Un’esistenza priva di radici, quella del giornalista. Con tutto quello che serve sempre a portata di mano. L’aria nei polmoni e qualche foglio immacolato. Col piacere di svegliarsi la mattina e non sapere mai cosa gli capiterà. Il giornalista è innanzitutto un militante civico. Come i preti e i rivoluzionari. Con la paura della morte, come tutti, ma con la consapevolezza di aver trascorso una vita che non è stata vana, perché dedicata al servizio della democrazia, degli altri e di un mondo migliore. Qualunque sia la barricata da cui si scrive.

Daniele Camilli

16 ottobre, 2020