Mascherina, scatta l’obbligo anche all’aperto nel Lazio

Coronavirus - Il presidente della regione Zingaretti firma l'ordinanza - A partire da domani - Per ora nessuna riduzione orari a bar ed esercizi pubblici

di Giuseppe Ferlicca

Roma – “Mascherina obbligatoria anche all’aperto”. L’ordinanza, anticipa l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, firmata dal presidente della regione Nicola Zingaretti al termine della conferenza stampa allo Spallanzani.

“Un’ordinanza molto importante – spiega D’Amato – scatta da domani l’obbligo. Si aggiunge a quella esistente su tutto il territorio, che scatta dalle 18.

Una decisione assunta in sede tecnica, l’obbligatorietà dell’uso della mascherina anche all’aperto, con due esclusioni: i minori sotto i 6 anni, chi ha patologie incompatibili con l’uso della mascherina e chi svolge attività motoria o esercizio fisico-sportivo”.

Una scelta inevitabile. “Era opportuno dare questo messaggio – prosegue D’Amato – in un momento in cui gran parte dei casi nascono in contesti in cui vengono meno misure di distanziamento e prevenzione”.

Sono previste multe per chi trasgredirà: “Ringrazio i prefetti – ricorda Zingaretti – per avere predisposto i controlli. È uno strumento indispensabile per fermare la curva. Non prevediamo per ora orari di contenimento di bar o esercizi pubblici”.

Il virus non è stato sconfitto e non si può ignorare. “Vogliamo tornare a vivere, ma non si può negare l’esistenza del virus – spiega Zingaretti – o violare le regole.

Il Covid sarà sconfitto, ma fino ad allora bisogna seguire le regole. Sono 4 e semplici.

Noi possiamo emettere ordinanze, ma c’è bisogno di responsabilità individuali nel seguirle: uso delle mascherine, distanziamento di sicurezza, igiene di mani e ambiente ed evitare assembramenti”.

Prima dell’estate la curva del virus è stata abbattuta: “Perché sono state seguite le regole – osserva Zingaretti – ma finito il lockdown c’è stato un alleggerimento”.

In questo momento: “Quelle prese oggi sono misure di precauzione verso numeri che vanno contenuti e non ci lasciano tranquilli”.

Intanto partono i test salivari, più veloci. “Inizieremo con due istituti scolastici, il comprensivo di Roma – ricorda D’Amato – il Crivelli e quello di Maccarese-Fiumicino. Negli interventi nelle scuole, la positività degli studenti è pari a 290 casi, rientrano nelle aspettative. Sono di gran lunga inferiori al 10% dei casi complessivi e sono situazioni che derivano non da ambiente scolastico, ma di vita familiare e attività extra scolastiche”.

2 ottobre, 2020