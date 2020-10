“Massimo sostegno alle richieste degli studenti del Colasanti”

Civita Castellana - Interviene il circolo locale del Partito democratico

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – ll circolo del Partito democratico di Civita Castellana e il gruppo consiliare esprimono massimo sostegno alle richieste legittime e ampiamente condivisibili dei rappresentanti degli studenti dell’istituto Colasanti.

Riteniamo che l’effettuazione di tamponi estesa non solo agli alunni delle classi con casi accertati di Covid-19, ma anche a docenti e personale Ata, la sanificazione dei locali successiva alla registrazione di ogni nuovo caso di positività e l’organizzazione di attività didattiche mirate a supportare i ragazzi in quarantena e a circoscrivere l’ulteriore diffusione dei contagi siano misure rispetto alle quali l’amministrazione comunale debba attivarsi immediatamente per tutelare non solo gli studenti e famiglie, ma anche il personale docente e non docente che gravita attorno a tutti gli istituti scolastici del nostro territorio.

A tutti i cittadini, vista la preoccupante crescita del numero dei contagi negli ultimi giorni, chiediamo di fare la loro parte, continuando a rispettare i protocolli sanitari, indossando i dispositivi di protezione individuale ed evitando assembramenti, purtroppo ancora frequenti.

Dalla responsabilità di ognuno di noi, amministrazione comunale in primis, dipenderà la capacità di uscire il prima possibile da una situazione pericolosa, evitando conseguenze sociali ed economiche troppo pesanti da sostenere.

Noi siamo pronti a fare la nostra parte.

Circolo Pd Civita Castellana

Gruppo consiliare Pd

13 ottobre, 2020