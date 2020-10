Maurizi: “Una sconfitta del genere lascia tanta amarezza”

Sport - Calcio - Serie C - L'allenatore della Viterbese dopo il ko interno contro l'Avellino: "Ci è mancata un po’ di malizia, quel pallone nel finale andava buttato e non giocato"

di Samuele Sansonetti

Viterbo – “C’è poco da fare, la partita è finita e non si rigioca”.

Al termine del match tra Viterbese e Avellino Agenore Maurizi non nasconde l’amarezza ma lascia intendere di voler buttare l’amara sconfitta subito alle spalle. D’altronde mercoledì c’è la trasferta sul campo della Turris e per l’allenatore e la sua squadra non c’è neanche il tempo materiale di recriminare sull’1-0 biancoverde.

Un risultato, quest’ultimo, arrivato al 95esimo minuto di una partita ormai destinata allo 0-0 e sul quale pesa come un macigno l’inesperienza di una rosa che in quel momento aveva sei under in campo (più uno finito anzitempo sotto la doccia).

“Forse ci è mancata un po’ di malizia – prosegue Maurizi -. Quel pallone nel finale andava buttato e non giocato. E’ un campionato dove queste partite ‘sporche’ si vincono anche con gli episodi. Una sconfitta del genere lascia tanta amarezza”.

Tra le note positive dell’incontro la bella prestazione di Salandria e la prima da titolare di Emanuele Menghi. Tra quelle negative la seconda espulsione in due giornate di campionato (stavolta toccata a Matteo Menghi) e un rapporto tra l’allenatore e Calì che stenta a decollare.

“Abbiamo fatto giocare Emanuele perché è un calciatore di buona prospettiva – conclude il tecnico –. Ha disputato una prova discreta contro un’ottima squadra. L’esclusione di Calì? Domenica quando è entrato non mi è piaciuto e stavolta non ha giocato. Io valuto tutti i ragazzi con oggettività, mi baso su quello che vedo“.

La squadra, visto il turno infrasettimanale, tornerà in campo già da oggi. Da valutare le condizioni di Urso e Simonelli, usciti anzitempo per infortunio.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

seconda giornata

domenica 4 ottobre

Paganese – Ternana 0-3 (sabato)

Viterbese – Avellino 0-1 (sabato)

Bari – Teramo

Monopoli – Catania

Palermo – Potenza

Turris – V. Francavilla

Vibonese – Juve Stabia

Catanzaro – Trapani

Casertana – Foggia (rinviata a mercoledì 4 novembre)

Bisceglie – Cavese (rinviata a mercoledì 28 ottobre)

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 4 2 1 1 0 3:0 3 Casertana 3 1 1 0 0 3:0 3 Teramo 3 1 1 0 0 2:0 2 Bari 3 1 1 0 0 3:2 1 Potenza 3 1 1 0 0 2:1 1 Monopoli 3 1 1 0 0 2:1 1 Vibonese 3 1 1 0 0 1:0 1 Avellino 3 1 1 0 0 1:0 1 Paganese 1 2 0 1 1 1:4 -3 Viterbese 1 2 0 1 1 0:1 -1 Bisceglie 0 0 0 0 0 0:0 0 Foggia 0 0 0 0 0 0:0 0 Turris 0 0 0 0 0 0:0 0 V. Francavilla 0 1 0 0 1 2:3 -1 Juve Stabia 0 1 0 0 1 1:2 -1 Catanzaro 0 1 0 0 1 1:2 -1 Cavese 0 1 0 0 1 0:1 -1 Palermo 0 1 0 0 1 0:2 -2 Trapani -1 1 0 0 1 0:3 -3 Catania -3 1 0 1 0 1:1 0

4 ottobre, 2020