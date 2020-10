Maury’s Com Cavi Tuscania vince contro la Roma Volley

Sport - L'allenatore Paolo Tofoli: "Abbiamo schiacciato gli avversari, abbiamo fatto una bella partita"

Tuscania – Maury’s Com Cavi Tuscania: Stamegna 3, Marsili 5, Pace (L), Menichetti 2, De Paola (cap) 8, Gradi 10, Boswinkel 16, Catinelli Gueglielminetti, Skuodis 3, Cioffi 6, Ragoni 6, Ceccobello 12. All. Tofoli. Ass.: Barbanti

Smi Roma Volley: Morelli 1, Coggiola 6, De Fabritiis 9, Franche De’ Cavalieri 2, Antonucci 4, De Vito 3, Rossi 9, Titta (L), Consalvo 2, Tozzi 4, Milone (L), Sideri 1, Iannaccone 3, Mandolini 3. All. Budani. Ass.: Saltimbanco

Maury’s Com Cavi Tuscania – Smi Roma Volley 3/0 – 25/14, 25-18 e 25-19, (26/24)

La Maury’s Com Cavi Tuscania chiude nel migliore dei modi la fase precampionato e si prepara all’esordio in casa con Sabaudia. Nell’allenamento congiunto di domenica pomeriggio i ragazzi di Paolo Tofoli si sono imposti su Roma volley dimostrando ampiamente che la sconfitta rimediata con Civita Castellana a metà settimana è stato solo un incidente di percorso.

Tre a zero il finale -25/14, 25-18 e 25-19- con il quarto parziale, quello giocato per dare spazio alla panchina, sempre in favore dei padroni di casa (26-24).

“Sono contento dell’allenamento con Roma – commenta l’allenatore Paolo Tofoli – perché ai ragazzi avevo chiesto di fare una partita vera a una settimana dall’inizio del campionato. Dovevamo giocare bene e vincere, naturalmente stando attenti su un po”tutti i fondamentali e ci siamo riusciti. Abbiamo schiacciato Roma, abbiamo fatto una bella partita. Poi ne ho approfittato anche del quarto set per far giocare tutte le riserve e, tra l’altro, abbiamo vinto anche lì anche se ai vantaggi”.

12 ottobre, 2020