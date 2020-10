Medici e infermieri positivi in una casa di cura di Aprilia

Latina - E' la principale struttura sanitaria della zona

Aprilia – Sette positivi al Covid tra medici e infermieri all’interno di una casa di cura di Aprilia, in provincia di Latina.

Secondo quanto ricostruito a far scoppiare il nuovo focolaio nella principale struttura sanitaria della zona sarebbero stati un infermiere della sala operatoria e un medico, che avrebbero poi infettato i colleghi. Gli accertamenti sono in corso ed è ancora presto per sapere se sono stati contagiati anche altri operatori sanitari e i pazienti.

Nella casa di cura apriliana, di fatto una sorta di ospedale in cui affluiscono pazienti dalla seconda città della provincia pontina e dal litorale romano.

In provincia di Latina, la seconda ondata di contagi desta sempre più preoccupazione: dal bollettino diramato ieri sono emersi altri 49 positivi. Salgono i casi e torna a infettarsi il personale sanitario.

7 ottobre, 2020