Meghan Markle accusa Buckingham Palace di “sessismo”

Londra - La duchessa di Sussex "soffocata" dalle tradizioni della famiglia reale

Condividi la notizia:











Londra – Bufera a Buckingham Palace, Meghan Markle accusa la regina di “sessismo”.

Secondo il magazine Express, la moglie di Harry, si sarebbe sentita “soffocare” dalle norme “sessiste” su cui si basa da anni la corte inglese, tanto da lasciare Londra per trasferirsi con tutta la famiglia prima in Canada e poi in California.

A stare strette alla moglie di Harry, da sempre attenta ai diritti e all’emancipazione femminile, secondo quanto trapela, tutte le norme del protocollo reale che vieta alle donne di indossare pantaloni, se non in occasioni legate allo sport e all’aria aperta e mai di sera, jeans, minigonne, borse a tracolla, collant color carne e zeppe in presenza della regina. Bandito anche le gambe nude, lo smalto colorato, le mèches ai capelli, le extension e altre forme artificiali di bellezza. Agli eventi al chiuso bisogna indossare il cappello: alle 6 di sera chi è sposata lo dovrà sostituire con la tiara. Le donne inoltre non possono mai accavallare le gambe, né andare in giro da sole.

Secondo il magazine, il duca e la duchessa del Sussex starebbero crescendo il loro giovane figlio Archie “sulle loro orme”. Ciò significa che, come riporta Express, non “seguirà il protocollo reale, specialmente le tradizioni sessiste”.

Condividi la notizia:











29 ottobre, 2020