Il memorial Mecucci all’Ecosantagata Jvc Civita Castellana

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – La quarta edizione del memorial Andrea Mecucci è dell’Ecosantagata Jvc Civita Castellana.

La formazione rossoblù ha avuto la meglio per 3-2 nell’allenamento congiunto organizzato ieri sera al Palasmargiassi in collaborazione col Tuscania volley, in un’esibizione che ha divertito il piccolo gruppo di spettatori ammesso in tribuna e ha regalato indicazioni importanti ai due mister, Stefano Beltrame e Paolo Tofoli.

Entrambi i coach hanno provato in campo quasi tutti gli elementi a loro disposizione e alla fine ad avere la meglio è stata l’Ecosantagata, con un’entusiasmante rimonta dal parziale di 0-2 al 3-2 conclusivo.

Una serata che si è chiusa nel migliore dei modi, ma lasciava presagire ben altro. Nel corso dell’allenamento, infatti, il palleggiatore Giacomo Leoni ha riportato una brutta distorsione alla caviglia ed è stato costretto ad abbandonare il palazzetto in barella. Una scena che ha segnato emotivamente tutti i presenti.

In cabina di regia, al posto di Leoni, è andato Gemma, che col passare dei minuti ha acquistato sempre più fiducia e sintonia con gli attaccanti. Ottime indicazioni sono arrivate anche dal giovane Buzzao, chiamato fin dall’inizio a sostituire l’acciaccato Fabbio al centro.

Il sestetto base di coach Beltrame è stato completato da Buzzelli, nominato Mvp della serata, nel ruolo di opposto, Antonini al centro, Bortolini libero e Di Meo e Pasquini schiacciatori. Spazio anche per Scopetti, Rus, Deleo e Pollicino.

Al termine della seduta congiunta, il sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri e l’assessore allo Sport Carlo Angeletti hanno raggiunto il centro del campo per consegnare le coppe ai capitani delle due squadre.

“Anch’io anni fa ho subito un grave lutto – ha detto Giampieri – e sento emotivamente molto vicino questo memorial dedicato ad Andrea Mecucci. Stasera abbiamo potuto vedere insieme le due migliori realtà pallavolistiche della Tuscia, il Tuscania e la Jvc, a cui auguro tutto il meglio per la nuova stagione. In particolare mi si conceda un pensiero ai ragazzi della nostra Jvc: fatevi onore e tenete alto il nome di Civita Castellana in giro per l’Italia“.

L’assessore Angeletti ha invece toccato l’aspetto logistico del Palasmargiassi, regalando un annuncio atteso da anni dagli appassionati di pallavolo: “La prossima settimana sarà deliberata in giunta la ristrutturazione del palazzetto, che è prevista nel piano triennale delle opere pubbliche, per dare finalmente a Civita Castellana e a questa società una casa degna delle ambizioni che nutre” ha dichiarato.

Le ultime parole sono state quelle di Paolo Mecucci, padre di Andrea e storico dirigente della Jvc, che ha ringraziato il pubblico “per aver avuto la pazienza di restare fino alla fine” e i ragazzi dell’Ecosantagata “per la reazione d’orgoglio dopo l’infortunio di Leoni, a cui vanno naturalmente i migliori auguri di pronta guarigione. Quest’atteggiamento è un buon viatico per la stagione che ci apprestiamo a cominciare”.

9 ottobre, 2020