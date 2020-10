Mercoledì nero per la Viterbese: ko e proteste per un gol fantasma

Sport - Calcio - Serie C - Al Liguori passa la Turris che vince 2-1 - Laziali brutti, nonostante l'1-0 biancorosso inesistente, e rimasti ancora una volta in dieci uomini

di Samuele Sansonetti

Turris – Viterbese 2-1 (primo tempo 1-1).

TURRIS (4-3-1-2): Abagnale; Rainone, Lorenzini, Loreto, Esempio; Franco, Signorelli (dal 15′ s.t. Tascone), R. Fabiano; Romano (dal 18′ s.t. Pandolfi); Giannone (dal 31′ s.t. Da Dart), Persano.

Panchina: Lonoce, Barone, D’Ignazio, Brandi, Sandomenico, Di Nunzio, Marchese, D’Oriano, Esposito.

Allenatore: Francesco Fabiano.

VITERBESE (3-5-2): Daga; Bianchi, Mbende, Baschirotto; Falbo, Bensaja (dal 45’+1 Galardi), Sibilia (dal 17′ s.t. Urso), Salandria, Bezziccheri; Rossi (dal 21′ s.t. Calì), Tounkara.

Panchina: Maraolo, Benvenuti, Ricci, E. Menghi, De Falco, Zanon, Macrì, Scalera.

Allenatore: Agenore Maurizi.

MARCATORI: 24′ p.t. Franco (T), 26′ p.t. Baschirotto (V), 1′ s.t. Franco (T).

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari.

Assistenti: Davide Stringini di Avezzano e Ciro Di Maio di Molfetta.

Quarto ufficiale: Michele Di Cairano di Ariano Irpino.

Prima frazione pesantemente condizionata da un gol inesistente e ripresa bruttissima. Il match sul campo della Turris, per la Viterbese, è scandito da due fasi che corrispondono ai due canonici tempi di gioco.

Al Liguori passa la squadra di casa per 2-1 ma a pesare come un macigno è l’episodio dell’1-0: una rete fantasma giudicata regolare dal direttore di gara. Bene il recupero lampo (l’1-1 arriva dopo appena due minuti) ma male, anzi malissimo il secondo tempo dei laziali, chiuso praticamente senza tiri in porta e con la seconda rete biancorossa a decidere un match che si accende al quarto d’ora con due botta e risposta, uno tra occasioni e l’altro tra gol. Al 16′ parte la Turris, per dieci undicesimi la stessa che ha battuto la Virtus Francavilla: destro a giro di Romano altissimo. Due minuti più tardi risponde la Viterbese con una conclusione troppo angolata di Bezziccheri, oggi esterno al posto di Urso con Falbo sull’altro lato e Tounkara, di rientro dalla squalifica, in attacco assieme a Rossi.

Al 24′ tocca ancora alla squadra di casa: un tiro di Franco impatta la traversa e colpisce la riga di porta ma l’arbitro, che inizialmente lascia correre, convalida il gol tra le proteste laziali. La Viterbese torna subito all’attacco, conquista un calcio d’angolo e trova il pareggio grazie a un’incornata di Baschirotto, che alla mezz’ora sigla addirittura la doppietta ma un secondo dopo il fischio dell’arbitro per un fallo in attacco di Rossi. In mezzo, l’unica altra occasione del primo tempo: una semirovesciata di Giannone che termina alla destra di Daga.

Il più ispirato dei corallini, però, è Franco che lo dimostra al primo minuto della ripresa, con un gol fotocopia del primo che buca per la seconda volta il portiere gialloblù. Al 56′ il 4 biancorosso veste i panni dell’assist man e serve Persano ma la volée dell’attaccante finisce a lato. Sul lato opposto, invece, Rossi e Tounkara vengono serviti in maniera sporadica con lanci lunghi dalla difesa che sono facili prede della retroguardia campana. La prima mossa di Maurizi si chiama Urso (dentro al posto di Sibilia) ma a fiorire la rete è ancora la Turris, ancora con una ripartenza finalizzata da Persano.

Gli ospiti, non pervenuti nel secondo tempo, buttano dentro anche Calì e Galardi ma chiudono per la terza volta su tre in dieci uomini per l’espulsione di Baschirotto a dieci minuti dal termine. Il difensore apre dunque un grosso problema per la partita di Bari: senza lui e Markic, Maurizi sarà costretto a giocare con Mbende e due tra Bianchi, Ricci e De Santis (sempre che quest’ultimo tornerà tra i convocati). Piccola consolazione per il tecnico la bella prova di Falbo, alla prima da titolare e tra i migliori dei suoi.

Serie C – girone C

terza giornata

mercoledì 7 ottobre

Ternana – Palermo 0-0

V. Francavilla – Vibonese 2-2

Catania – Juve Stabia 1-0

Catanzaro – Paganese 1-0

Cavese – Bari 2-3

Potenza – Casertana

Avellino – Bisceglie (rinviata a mercoledì 18 novembre)

Teramo – Foggia (rinviata a mercoledì 18 novembre)

Pt G V N P Gf:Gs Dr Bari 7 3 2 1 0 7:5 2 Turris 6 2 2 0 0 3:1 2 Ternana 5 3 1 2 0 3:0 3 Teramo 4 2 1 1 0 3:1 2 Vibonese 4 3 1 1 1 3:3 0 Catania 3 3 2 1 0 3:1 2 Potenza 3 1 1 0 0 2:1 1 Avellino 3 1 1 0 0 1:0 1 Monopoli 3 2 1 0 1 2:2 0 Catanzaro 3 2 1 0 1 2:2 0 Juve Stabia 3 3 1 0 2 2:3 -1 Viterbese 1 3 0 1 2 1:3 -2 V. Francavilla 1 3 0 1 2 4:6 -2 Palermo 1 2 0 1 1 0:2 -2 Paganese 1 3 0 1 3 1:5 -4 Casertana 0 0 0 0 0 0:0 0 Bisceglie 0 0 0 0 0 0:0 0 Foggia 0 0 0 0 0 0:0 0 Cavese 0 2 0 0 2 2:4 -2

7 ottobre, 2020