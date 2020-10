“Mia nipote in fila per ore col figlio di 11 anni per fare il tampone”

Anche tu redattore - Oriolo Romano - Laura Orsini lamenta la disorganizzazione: "Ora bastano poche ore con la temperatura alterata per metterti agli arresti domiciliari?"

Condividi la notizia:











Oriolo Romano – Riceviamo e pubblichiamo – Questa è la fila a santa Maria della Pietà (Montemario – Roma),per fare tamponi.

Non è vero che tutto funziona come si deve, perché mia nipote Nicole è stata lì con il figlio di 11 anni, in fila dalla mattina.

Il bambino non ce la faceva più a stare in macchina.

Pessima organizzazione, ma in compenso sono bravi a fare terrorismo mediatico e incutere paura.

Si deve aver paura di prendere un raffreddore per la trafila che costringono a fare per paura del Covid.

Il mio pronipote ha avuto febbre da raffreddamento e sicuramente per le finestre spalancate che hanno a scuola. A breve, col freddo, li faranno congelare!

Spiegarono bene, quando eravamo in quarantena, che ci si doveva preoccupare se la febbre alta persisteva per giorni… ma ora bastano poche ore con la temperatura alterata per metterti agli arresti domiciliari? Non mi piace e comunque se vogliono fermarci con una febbre di un giorno, come minimo devono essere celeri e super organizzati… È tutto a posto quando lo dicono in tv, ma poi in pratica c’è sempre la fregatura. Che amarezza…

Laura Orsini

Anche tu redattore – le segnalazioni dei lettori

Chiediamo a tutti i lettori di segnalare ogni situazione interessante giornalisticamente.

Un ingorgo nel traffico, una festa, una sagra, un incidente, un incendio o qualsiasi situazione che secondo voi merita attenzione a Viterbo e in tutta la Tuscia. Basta azionare il telefonino, fotografare e scrivere due righe con nome e cognome inviandole alla redazione, specificando se si vuole essere citati nell’articolo e/o come autori delle foto, e far riferimento all’iniziativa “Anche tu redattore”. In ogni caso va inserito un proprio contatto telefonico (preferibilmente cellulare) che, ovviamente, non sarà reso pubblico. Le foto e i video devono essere realizzate da chi fa la segnalazione. Alcuni tipi di segnalazione, per chiari motivi legali e giornalistici, non possono essere pubblicate senza firma esplicita con nome e cognome. Tusciaweb si riserva di pubblicare o meno a propria assoluta discrezione le segnalazioni.

Insieme potremo fare un giornale sempre più efficace e potente al servizio dei cittadini della Tuscia. I materiali inviati non vengono restituiti e divengono di proprietà della testata.

Tutti i materiali inviati alla redazione, attraverso qualsiasi forma e modalità, si intendono utilizzabili in ogni forma e modo e pubblicabili. I materiali non vengono restituiti. Le foto verranno marchiate con “Tusciaweb copyright”.

Tusciaweb non ha nessun obbligo di pubblicazione.

Puoi inviare foto, video e segnalazioni contemporaneamente a redazione@tusciaweb.it e redazione.tusciaweb@gmail.com. In questo caso i testi vanno inviati in allegato in word.

Puoi anche usare WhatsApp con questo numero 338/7796471 senza nessun costo.

Condividi la notizia:











7 ottobre, 2020