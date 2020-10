Micia randagia presa a scopate da un barista, messa in salvo e adottata da un’animalista

Anche tu redattore - Viterbo - Adesso si chiama Stella e ha una casa dove stare - Allertata da una testimone dei maltrattamenti l'associazione Bastet

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ringrazio Tusciaweb per ospitarmi e, ancor più, per la sensibilità che dimostra nei confronti degli animali.

I randagi in particolare, per nascita o per abbandono, affrontano una vita di incognite quali il cibo, le malattie, le intemperie e, spesso purtroppo, i maltrattamenti.

Pare tuttavia che i gatti, più di ogni altro quattro zampe, abbiano un sesto senso che li guida nell’affidarsi all’umano “giusto “ quando le difficoltà si fanno estreme. La storia della gatta randagia Stella però smentisce queste dicerie.

La bestiola, mite, pulita ed in buona salute, avendo fame e freddo, aveva riposto la propria fiducia in un barista di un quartiere della periferia ddi Viterbo, scegliendo l’esterno del suo locale come casa.

Tuttavia questo amore non era condiviso e, alla domanda di pietà della gatta, il commerciante rispondeva con invettive e modi bruschi.

I clienti del caffè, chissà, avrebbero potuto storcere il naso per uno dei divanetti esterni al locale occupato in un angolino da una creatura pelosa.

I motivi di igiene sono legittimi, ma mai la violenza. Stella,nonostante tutto, sempre lì, dal suo “amico fidato “.

Finché pochi giorni fa, il commerciante ritrovando la randagia al solito posto, infuriato, a detta di testimoni allibiti per la scena brutale, urlando e prendendo a calci i tavoli del locale per far valere le sue ragioni e terrorizzare la bestiola, armatosi di scopa non le lasciava scampo.

Pioveva forte. La gatta atterrita, inzuppata, tradita, era di nuovo senza una casa e senza il suo amico.

La signora Paola, testimone oculare dei maltrattamenti, decideva di contattare l’associazione animalista Bastet per segnalare l’abuso, ottenendo l’immediato intervento della volontaria Barbara.

Con fatica, recuperavano Stella e le cambiavano per sempre la vita.

Infatti la randagia veniva subito adottata dalla stessa Barbara che le offriva un rifugio sicuro in casa e tanto amore, oltre al nome Stella .

Ora la gattina è felice e forse ha già dimenticato il male ricevuto.

Tutto è bene quel che finisce bene, ma noi animalisti da oggi in poi saremo più cauti nello scegliere anche il bar più adeguato alla nostra pausa-caffè!

Loretta Biaggi, animalista

5 ottobre, 2020