Mille miglia, cambia il percorso a Viterbo per evitare assembramenti

Motori - Domani, sabato 24 ottobre, divieto di sosta a via Cavour a partire dalle 5

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Variazione del percorso in città per la 38esima rievocazione storica Mille miglia, preceduta dall’iniziativa Mercedes Benz Mille miglia challenge – Ferrari tribute to Mille miglia.

“In accordo con gli organizzatori, che ringrazio per aver condiviso tale modifica – ha spiegato il sindaco Giovanni Maria Arena – è stato deciso un nuovo percorso, anche al fine di evitare il passaggio di tante vetture all’interno della zona medievale“.

La modifica del percorso consente anche un più rapido deflusso dei veicoli partecipanti alla manifestazione durante l’attraversamento della città, senza il rischio di creare assembramenti dei cittadini lungo le vie.

Pertanto, alla luce del nuovo tragitto, e a seguito della nuova ordinanza della polizia locale, la n. 395 del 23/10/2020, queste le nuove disposizioni riguardanti sosta e traffico.

Dalle 5 fino al termine della manifestazione, previsto per le 12 circa, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione in via Cavour.

Dalle 6 fino al termine della manifestazione, interdizione temporanea della circolazione veicolare – al momento del transito delle vetture partecipanti alla gara – lungo il percorso (percorso corse): strada Cimina SP1 (tratto di competenza), via Santa Maria in Gradi, porta Romana, via Garibaldi, via Cavour, piazza del Plebiscito, via F. Ascenzi, piazza dei Caduti, via G. Marconi, piazza Verdi, via G. Matteotti, piazza della Rocca, piazzale A. Gramsci, via I. Garbini, piazzale Donatori di Organi (rotatoria), strada Cassia Nord (tratto di competenza).

Gli agenti di polizia locale e gli altri organi di polizia stradale potranno intervenire interrompendo la circolazione veicolare mediante segnalazioni manuali e disponendo le eventuali deviazioni che dovessero rendersi necessarie.

Comune di Viterbo

23 ottobre, 2020