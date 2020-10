“Mille Miglia, abbiamo cambiato il percorso per tutelare il quartiere San Pellegrino”

Viterbo - Il sindaco Giovanni Arena: "Una scelta fatta per evitare di far smuovere i lastroni e rispettare il centro storico" - Alle 8 di questa mattina la 38esima sfilata automobilistica d'epoca ha attraversato la città dei papi - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Viterbo – “La Mille Miglia a Viterbo ha cambiato percorso per salvaguardare il quartiere medievale di San Pellegrino. Lastroni, vibrazioni e orecchie dei residenti.

E anche quest’anno, per la trentottesima volta, la Mille Miglia, sfilata di velocità per macchine d’epoca e costose, ha attraversato la città di Viterbo. Non il centro storico medievale. E’ venuta giù da Porta romana, scivolando poi lungo via Garibaldi, via Cavour, piazza del comune, via Ascenzi e infine di nuovo fuori dalle mura.

Viterbo – La Mille Miglia attraversa la città dei papi

“Ospitare il passaggio della Mille Miglia qui a Viterbo è una tradizione – ha detto il sindaco di Viterbo Giovanni Arena -. Quest’anno abbiamo fatto una modifica al percorso per salvaguardare il quartiere medievale San Pellegrino. Per evitare di far smuovere i lastroni e rispettare il centro storico che stiamo osservando con una certa attenzione. Rispettando anche la volontà dei residenti e ringraziando l’organizzazione delle Mille Miglia che hanno accettato questo cambiamento”.

La Mille Miglia è stata una gara di velocità “svoltasi – spiega il sito internet della manifestazione – in ventiquattro edizioni dal 1927 al 1957”. Adesso è una sfilata di motori, quelli che un tempo erano la spina dorsale del sistema industriale del Paese. Oppure, come la definisce sempre il sito dell’organizzazione, “una galleria virtuale del tempo”. Si va infatti dalle Balilla d’inizio secolo scorso alle Ferrari d’oggi.

Viterbo – Il sindaco Giovanni Arena

In piazza, assieme al sindaco, alle 7 e tre quarti della mattina, c’è anche l’assessore comunale alla cultura Marco De Carolis. “Anche quest’anno – ha detto l’assessore – la Mille Miglia è riuscita a passare. Un anno particolare che però non ci ha tolto la passione per le auto storiche”.

Viterbo – La Mille Miglia attraversa la città dei papi

Dal 1977 la Mille Miglia è diventata una gara di regolarità storica. Il percorso inizia da Brescia, nel Nord Italia, arriva a Roma, la capitale, e torna di nuovo, per concludersi, a Brescia. L’edizione del 2017 è quella che ha avuto il record di iscritti. 705 in tutto.

Viterbo – L’assessore comunale Marco De Carolis

In piazza del comune ci sono anche carabinieri, polizia in motocicletta, protezione civile e polizia locale. Con quest’ultimi due che fanno avanti e indietro da via Cavour per evitare che qualche utilitaria di più recente produzione finisca sul percorso, senza rendersene conto o qualche pedone finisca sotto le macchine rimettendoci le ossa. Ogni tanto qualche vigile o volontario della protezione civile lo si vede andar su verso piazza Fontana grande con le transenne di plastica in spalla.

Viterbo – La Mille Miglia attraversa la città dei papi

La competizione automobilistica nasce a Brescia. “La prima apparizione di un veicolo da corsa sul territorio bresciano – continua a spiegare il sito della Mille Miglia – avvenne il 14 marzo 1899, nel corso della Verona-Brescia-Mantova-Verona: a vincere, a bordo di un triciclo Prinetti e Stucchi, fu tal Ettore Bugatti”. Progettista e imprenditore italiano. Ha fondato una casa automobilistica e il comune di Milano gli ha dedicato una strada.

Viterbo – L’assessore Marco De Carolis e le polizie locali di Brescia e della città dei papi

A un certo punto, a piazza del plebiscito, arrivano anche i vigili urbani di Brescia. Si fermano per salutare e fare due chiacchiere con i colleghi di Viterbo che gli danno innanzitutto la solidarietà per il terribile periodo che il nord ha vissuto durante il lockdown della scorsa primavera. Sono 4. La divisa è la stessa, cambia solo il nome dell’amministrazione di appartenenza. Parlano di Covid, e non sembra di ascoltare due vigili e due vigilasse. Ma due padri e due madri preoccupati per il futuro dei figli. Un dialogo cordiale e gentile che per qualche istante ha fatto dimenticare la prima difficilissima notte di coprifuoco…e quella che sembrava una specie di prima alla Scala che gli scorreva via alle spalle.

Daniele Camilli

Multimedia: Fotogallery: La Mille Miglia attraversa la città – Video: Il passaggio delle auto d’epoca



Condividi la notizia:











24 ottobre, 2020