Minaccia di farsi esplodere in stazione, fermata una donna

Lione - Avrebbe gridato "Allah akbar" - Addosso non le è stato trovato esplosivo

Lione – Avrebbe minacciato di farsi esplodere alla stazione “Part-Dieu” di Lione, donna fermata dall’antiterrorismo.

Secondo quanto emerso, a un primo controllo delle forze dell’ordine addosso non le sarebbe stato trovato alcun esplosivo.

La donna, come riferisce Tgcom24, sarebbe arrivata in stazione, indossando il burqa e avrebbe più gridato “Allah akbar”. La stazione era stata evacuata per precauzione.

Intanto in Francia, dopo l’assassinio del professore decapitato, ci sarebbe massima allerta per eventuali attentati terroristici. A riferirlo all’Ansa, fonte della sicurezza di Parigi. In particolare, si teme che nel mirino dei terroristi possano esserci gli aeroporti e le istituzioni francesi.

22 ottobre, 2020