Minaccia i passanti con un taglierino e danneggia le auto in sosta, arrestato

Napoli - L'uomo è stato bloccato dopo una violenta colluttazione

Condividi la notizia:











Napoli – Minaccia i passanti on un taglierino e danneggia alcune auto in sosta in via Bologna, a Napoli, arrestato un 40enne algerino.

Le manette per l’uomo sono scattate ieri sera dopo la segnalazione della centrale operativa.

I poliziotti lo hanno rintracciato in via Bologna: il 40enne, armato di un taglierino, secondo quanto emerso, inveiva contro i passanti e stava danneggiando alcune auto in sosta. Dopo una violenta colluttazione, sono riusciti a bloccarlo.

L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e denunciato per minaccia, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Condividi la notizia:











3 ottobre, 2020