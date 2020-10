“Mio fratello sta morendo ma i loculi sono pochi e si possono avere solo a decesso avvenuto…”

Viterbo - Lettere - Scrive Rita Pacella

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’amministrazione comunale c’è la mette tutta per rendere difficile vivere… e anche morire in questa città!

Giovedì mattina, primo ottobre, mi sono recata in comune per richiedere l’assegnazione di un loculo per un congiunto in fin di vita e paradossalmente mi sono sentita rispondere “che i posti sono pochi e se ne ha la facoltà solo a decesso avvenuto”.

Mi sto occupando e preoccupando di dare degna sepoltura a mio fratello purtroppo prossimo alla morte.

Di fronte alle mie rimostranze e alla domanda “e se quando muore non ce ne fossero?” mi viene risposto che la tumulazione avverrà in un provvisorio. Perché procurare ulteriore dolore a chi ne sta già subendo tanto? Non si parla di persona con lunga aspettativa di vita, ma di giorni, forse di ore.

Chiedo a chi ci amministra di riflettere su certe decisioni, perché se è un dovere pagare le tasse ci sono anche dei diritti da far valere, come dei servizi efficienti anche nel momento della morte, e la frase ‘che i posti sono pochi’ è difficile da digerire.

Rita Pacella

3 ottobre, 2020