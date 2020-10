“Il mio lavoro da capogruppo Pd termina qui, rassegno le dimissioni”

Viterbo - Consiglio comunale - Luisa Ciambella alla fine ha deciso di lasciare l'incarico - L'annuncio a inizio seduta - Quintarelli entra nel gruppo

Viterbo – Luisa Ciambella si dimette da capogruppo del Pd in consiglio comunale. La candidata sindaca alle ultime elezioni alla fine ha deciso di lasciare.

È l’atto conclusivo (forse) di uno scontro nel Partito democratico che si è acuito quando Mario Quintarelli (Viterbo dei cittadini) ha chiesto di poter entrare nel gruppo Dem a palazzo dei Priori.

Richiesta che Ciambella aveva subordinato a un chiarimento politico, dopo che Quintarelli alle elezioni si era candidato in una lista a sostegno di Francesco Serra sindaco, in contrapposizione con Ciambella.

Si è aperto un lungo braccio di ferro, che stamani in apertura di seduta ha avuto il suo epilogo.

“Il mio lavoro da capogruppo Pd termina qui – spiega Ciambella in apertura – rassegno le mie dimissioni, per il rispetto che devo ai miei elettori”.

Si dimette da capogruppo, ma solo quello. “Resterò nel gruppo del Pd, resto convintamente iscritta al Pd e non potrei ritrovarli in altri gruppi politici”.

Prima di annunciare le dimissioni, l’apertura a Quintarelli e non solo. “Autorizzo a entrare nel gruppo Mario Quintarelli – spiega Ciambella – a cui mi lega un rapporto di natura personale. Ci tengo a dire, sono state diatribe politiche, mai di carattere personale.

Ma invito e autorizzo Lina Delle Monache, Francesco Serra, oggi stesso a fare ingresso nel gruppo del Pd. La mia disponibilità la formalizzo”. Anche loro erano nel Pd e si sono presentati in liste contrapposte.

Quintarelli aveva già presentato la sua richiesta e come il presidente del consiglio Stefano Evangelista ha spiegato, da oggi fa parte del gruppo Pd. Per Lina Delle Monache c’è prima un passaggio da effettuare all’interno del partito. Serra non è presente, formalizzeranno nella prossima seduta.

Una scelta, quella di Ciambella, che sta meditando da tempo. Come spiegato. “La commissione di garanzia ha scelto di ammettere Mario Quintarelli – ricorda Ciambella – io non sono mai stata contraria, come per chiunque l’avesse formalizzato.

Ho solo sostenuto che servisse un chiarimento per capire cosa fosse accaduto, iniziare a lavorare per rimuovere errori compiuti da tutte le parti, con distinguo necessari”.

Non è andata così. “È stato ignorato, o meglio, calpestato, tanto da arrivare a una decisione da poter essere impugnata. Ho deciso di non farlo”.

Tutto ruota attorno alle ultime comunali, che ha visto arrivare al ballottaggio Arena (centrodestra) e Frontini (Viterbo 2020). Pd fuori. Tra le righe e nemmeno troppo, Ciambella lo imputa alla lista di Francesco Serra, che ha sottratto voti a quella Pd.

“Ma è tempo di sotterrare l’ascia di guerra. Si può scegliere di stare in seconda fila, meno affollata. Io e la mia squadra staremo lì”.

6 ottobre, 2020