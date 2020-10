Monterosi, arriva anche Andrea Montanari

Sport - Calcio - Serie D - L'esperto centrocampista, con più di 350 presenze tra C e D, sarà a disposizione di David D'Antoni a partire dal match di domenica contro il Latte dolce

Monterosi – Andrea Montanari è un nuovo calciatore del Monterosi.

Il presidente Luciano Capponi regala un ulteriore rinforzo alla rosa di David D’Antoni con l’arrivo dell’esperto centrocampista.

Classe 1986, Montanari non ha certo bisogno di presentazioni. Il suo curriculum parla chiaro con oltre 350 presenze tra serie C e serie D per il 33enne che ha vestito le maglie di Bellaria, Marcianise, Valenzana, Castel Rigone e Rimini tra i professionisti. Proprio a Rimini ha vinto un campionato e giocato due stagioni in compagnia di Alessio Petti, difensore da due anni in forza al Monterosi.

“Petti è un grande amico e probabilmente è stato determinante nella trattativa – afferma Montanari -. Quando ti chiama una squadra come il Monterosi non puoi dire di no, Alessio me ne ha parlato benissimo. Sono felice di essere arrivato qui e cercherò di dare il mio contributo. La concorrenza a centrocampo fa bene a tutti, a me personalmente mi stimola. Gol? Non è nelle mie caratteristiche però (ride ndr) dico che ho incontrato sempre bravi portieri”.

Andrea Montanari si è già allenato col gruppo nel pomeriggio e sarà dunque a disposizione nel match interno che domenica vedrà arrivare al Martoni il Latte dolce degli ex Pisanu e Roberti.

6 ottobre, 2020