Monterosi e Flaminia a caccia del bis

Sport - Calcio - Serie D - Dopo il debutto vincente le viterbesi si preparano al secondo turno di domani con ottimismo: biancorossi a Cassino, rossoblù in casa con la Pianese

Condividi la notizia:











Monterosi – Monterosi e Flaminia vogliono ripetersi.

Dopo l’esordio vincente, le due viterbesi si preparano alla seconda giornata di serie D.

I biancorossi di David D’Antoni, forti del 2-1 rifilato al Savoia, lasciano il Martoni e si dirigono verso Cassino. Ad attenderli la squadra di Alessandro Grossi, reduce dalla sconfitta per 1-0 sul campo del Formia e decisa a debuttare al meglio tra le mura amiche.

Prima interna, invece, per i rossoblù di Francesco Punzi, che a Sinalunga hanno iniziato al meglio la stagione del centenario grazie al 3-2 firmato da Sciamanna, Siribu e Ferrara. Al Madami arriva la Pianese, retrocessa dalla serie C e che domenica scorsa ha messo subito in chiaro le proprie intenzioni: 3-0 al Tiferno Lerchi e primo posto in classifica, al pari dei civitonici.

I due incontri sono in programma domani alle 15. A Cassino arbitra Mattia Drigo di Portogruaro (assistenti Mario Di Falco di Isernia e Dario Ricchiari di Palermo), a Civita Castellana Riccardo Gagliardini di Macerata (assistenti Simone Conforti di Salerno e Alessio D’Anna di Caserta).

Condividi la notizia:











3 ottobre, 2020