Monterosi e Flaminia vittime indirette del Covid-19, rinviati entrambi i match di domani

Sia il Nola che lo Scandicci sono stati colpiti da casi di positività nei rispettivi gruppi squadra

Monterosi – Monterosi e Flaminia rimangono a riposo.

Le due viterbesi di serie D, unico campionato rimasto attivo tra i dilettanti, sono vittime indirette del Covid-19.

Entrambe le avversarie, infatti, sono state colpite da casi di positività e la Lnd è stata costretta ad rinviare gli incontri a data da destinarsi.

Per il Monterosi, che doveva affrontare la trasferta di Nola, si tratta della seconda domenica di fila senza giocare. Terzo stop invece per la Flaminia, che dopo il Siena e il Tiferno Lerchi in casa salta anche il match esterno contro lo Scandicci.

Sempre la Lega nazionale dilettanti, d’intesa con il consiglio del dipartimento interregionale, ha disposto la sospensione del campionato nazionale Juniores under 19 fino al 21 novembre. Al momento la ripartenza è fissata per mercoledì 25 novembre.

31 ottobre, 2020