Reggio Calabria - Era stata eletta a febbraio - Aveva 51 anni

Reggio Calabria – È morta Jole Santelli, presidente della regione Calabria.

L’esponente di Forza Italia era stata eletta appena lo scorso mese di febbraio. A dicembre avrebbe compiuto 52 anni.

Non si conoscono le cause del decesso. Sarebbe stata trovata quarta mattina senza vita da una persona che fa parte del suo staff.

Da tempo era malata ma aveva continuato lo stesso la sua attività politica. Ieri aveva avuto una serie d’incontri, in un periodo complesso, in cui si era occupata molto, come del resto i suoi colleghi, dell’emergenza Covid.

Dal 2001 al 2020, è stata deputata, ricoprendo anche il ruolo di sottosegretaria al ministero della Giustizia e sottosegretaria al ministero del Lavoro.

A dicembre dello scorso anno si era dimessa da vicesindaco di Cosenza, candidandosi per Forza Italia alla presidenza della regione Calabria.

Con la sua vittoria, per la prima volta una donna era arrivata la livello più alto dell’amministrazione regionale.

15 ottobre, 2020