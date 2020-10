Morta Veronica Franco, la sua “Hallelujah” a Tu sì que vales aveva commosso l’Italia intera

Roma - Aveva 19 anni - Dal 2018 combatteva contro una leucemia

Condividi la notizia:











Roma – Con la sua “Hallelujah” cantata sul palco di Tu sì que vales aveva commosso l’Italia intera, ora Veronica Franco non c’è più.

Se ne è andata a 19 anni, dopo aver combattuto per due anni contro una grave forma di leucemia che l’aveva costretta a diversi trapianti. Sulla sedia a rotelle, accompagnata sul palco dal biker Vanni Oddera, che porta la mototerapia negli ospedali pediatrici, era stata lei stessa a raccontare le complicazioni neurologiche provocate dalle terapie che stava seguendo.

Farmaci, chemio e ostacoli che però non avevano intaccato la sua passione per la musica, che è esplosa sul palco di Canale 5 travolgendo tutti. Giudici compresi.

Veronica, a una manciata di giorni dalla sua più bella esibizione, è morta. E sui social si susseguono numerosissimi i messaggi di cordoglio. Tra tutti, spicca quello del biker Oddera. “Cara amica mia, hai reso la mia vita unica e meravigliosa, mi hai regalato tanto e hai reso tutto speciale intorno a te, illuminando con la tua anima tutti i momenti bui della mia vita. La tua voce ha portato speranza e sollievo in tante famiglie. Pochi minuti fa sei volata via abbandonando questa beffarda vita terrena. Rimarrai per sempre nel mio cuore, nel nostro cuore, la tua voce sarà per sempre una speranza di avere un mondo migliore” scrive.

Condividi la notizia:











16 ottobre, 2020