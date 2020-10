Morto Enzo Totti, il papà di Francesco: era ricoverato allo Spallanzani per Covid

Roma - Aveva 76 anni - "Ciao Enzo" scrive su Twitter la società AS Roma

Roma – Lutto per Francesco Totti, è morto il padre Enzo.

Affetto da varie patologie, dopo essere risultato positivo al Covid, era stato ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma, dove si è spento questa mattina. Aveva 76 anni ed aveva anche un altro figlio, Riccardo.

Enzo Totti, spesso presente a Trigoria durante gli allenamenti dell’ex numero 10 della Roma, era molto apprezzato anche dai compagni di squadra del figlio e da tutto lo staff.

Unanime il cordoglio per la sua scomparsa. “Ciao Enzo” scrive su Twitter la società AS Roma. “Il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e a tutta la famiglia”.

Lo scorso 19 marzo in occasione della festa del papà, Francesco aveva pubblicato sui social una foto di lui a pochi mesi in braccio al padre: “Tutto quello che mi hai insegnato…lo sto trasmettendo ai miei figli…ai tuoi nipoti…grazie x tutto papà mio…anzi sceriffo”. Ora, sotto a quella foto, il ricordo e le lacrime dei più per la sua scomparsa.

12 ottobre, 2020