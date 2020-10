È morto lo storico commerciante di stoffe Aldo Pennello

Viterbo - Un personaggio in città conosciuto da tutti

Viterbo – È morto Aldo Pennello. Un personaggio a Viterbo conosciuto da tutti.

Aveva 91 anni ed è stato storico commerciante di stoffe. Nel suo negozio in corso Italia praticamente nel tempo quasi tutti ci sono entrati.

È scomparso oggi.

Faceva parte di una Viterbo che oggi non c’è più, quando se dovevi fare un acquisto, non potevi non andare al corso e se ti occorreva un abito, Pennello era conosciuto per avere le stoffe più pregiate.

In tempi più recenti, passeggiando nel centro storico, sarà capitato a tutti d’incontrarlo. Come era facile vederlo in molti dei locali del capoluogo che amava frequentare. Con la sua barba arricciata, Pennello non era persona che passava inosservata.

Personaggio poliedrico, si era mantenuto attivo negli anni, amava l’arte e la cultura e componeva poesie e filastrocche, prendendo parte a molte delle iniziative culturali organizzate in città.

24 ottobre, 2020