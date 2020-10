È morto Silvio Sgamuffa, vicepresidente dell’Anpi Nepi

Cronaca - La sezione lo ricorda con un messaggio: "Ha sempre amato la buona politica e la giustizia"

Condividi la notizia:











Nepi – Riceviamo e pubblichiamo – Qualche giorno fa, all’età di ottanta anni, è morto Silvio Sgamuffa. Silvio è stato presidente della nostra sezione e attualmente ne ricopriva la carica di vicepresidente.

Di Silvio ricordiamo la sua generosità, il suo sempre mettersi a disposizione, la grande passione, che fin da giovane lo aveva accompagnato, per la buona politica, per la giustizia e per cercare di realizzare un mondo migliore.

Già presidente del centro anziani di Nepi, è stato anche tra i fondatori del comitato Nepi per la pace.

Nell’esprimere ancora la nostra vicinanza a tutta la sua famiglia, lo ricordiamo con affetto e gratitudine e lo indichiamo ad esempio per tutti e soprattutto per i più giovani.

Sezione Anpi “Emilio Sugoni” Nepi

Condividi la notizia:











21 ottobre, 2020