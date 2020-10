Il muro a piazza San Carluccio verrà ripulito per poi mettere in sicurezza i cavi…

Ripartiamo da San Pellegrino - Lo ha comunicato il comandante dei vigili del fuoco Davide Pozzi al prefetto Giovanni Bruno - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Viterbo – Il muro invaso dalla vegetazione a piazza San Carluccio, Viterbo, verrà ripulito nei prossimi giorni. E questo grazie al prefetto Giovanni Bruno che l’8 ottobre aveva scritto una lettera al comandante provinciale dei vigili del fuoco, Davide Pozzi, sottolineando che “in relazione alle notizie apparse di recente sulla stampa, si è appreso che nella zona del quartiere San Pellegrino e in particolare a piazza San Carluccio sono presenti cavi e scatole elettriche in stato di incuria e abbandono che potrebbero rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità. Alla luce di quanto sopra, si chiede di effettuare le opportune verifiche notiziando con nota lo scrivente”.

Viterbo – Il muro invaso dalla vegetazione in piazza San Carluccio

La risposta non si è fatta attendere. Con un’altra lettera, questa volta firmata da Pozzi, il comandante dei Vigili del fuoco ha fatto sapere a Bruno due cose. La prima, già evidente. “A titolo precauzionale e previ accordi per le vie brevi con il comune di Viterbo – scrive infatti il comandante al prefetto – è stato disposto il posizionamento di transenne alla base dei cavi nonché nell’intorno delle cassette di derivazione presenti nella medesima piazza”.

La seconda, anch’essa un risultato importante. “E’ stato altresì concordato con il comune di Viterbo – ha concluso infine Davide Pozzi – l’esecuzione delle operazioni di taglio della vegetazione infestante sulla facciata in cui transitano i cavi di cui in premessa al fine di consentire la successiva messa in sicurezza degli stessi cavi da parte di personale qualificato”.

Viterbo – Il prefetto Giovanni Bruno

Un ulteriore passo in avanti nella battaglia per ridare decoro al quartiere medievale di San Pellegrino, punto di riferimento turistico, e non solo, all’interno del tessuto urbano viterbese.

Viterbo – Il comandante dei vigili del fuoco Davide Pozzi

Nei giorni scorsi il sindaco Giovanni Arena, assieme all’assessora ai lavori pubblici Laura Allegrini e ad alcuni dirigenti di e-distribuzione (ex Enel), ha fatto un sopralluogo lungo tutta la zona medievale del centro storico delineando anche una sorta di road map per risolvere il problema dei cavi elettrici e, in generale, dell’incuria che caratterizza uno dei luoghi simbolo della città per ridargli la dignità che gli spetta.

Daniele Camilli

20 ottobre, 2020