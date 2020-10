Museo della Ceramica, prosegue la mostra dei reperti dei butti del castello Baglioni di Graffignano

Viterbo - Resterà aperta fino al 15 novembre, dal venerdì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Prosegue con successo la mostra dedicata alla collezione di reperti ceramici ritrovati nei butti del Castello Baglioni di Graffignano tra il 2009 e il 2011 dall’équipe di specialisti dell’Università degli Studi della Tuscia diretti dal professore Giuseppe Romagnoli, archeologo medievista e curatore della mostra.

Numerosi visitatori, provenienti da varie città italiane e dall’estero, hanno potuto ammirare il corredo vascolare del Castello costituito da manufatti decorati in bruno e verde e policromi databili tra la fine del XIV e gli inizi del XVI secolo.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 15 novembre, dal venerdì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Per prenotare una visita guidata o chiedere informazioni è possibile inviare una mail a museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it, chiamare il numero 0761.223674 o recarsi direttamente al Museo della Ceramica della Tuscia, via Cavour 67 – Viterbo.

L’evento è realizzato nel rispetto della normativa relativa al contenimento del contagio da Covid-19, pertanto per una visita in sicurezza possono entrare massimo 12 persone alla volta, è a disposizione il gel igienizzante per le mani, è necessario rispettare la segnaletica a pavimento e indossare la mascherina.

Museo della Ceramica della Tuscia

7 ottobre, 2020