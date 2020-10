Nasce Gioventù nazionale a Orte

Politica - Gianluca Biffaroni nuovo responsabile locale: "E' il concretizzarsi di un lavoro svolto nel tempo"

Orte – Nasce ufficialmente anche a Orte Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia.

Ieri, presso la sede del partito, la Destra giovanile ha ufficializzato il proprio organigramma, che vede nella figura di Gianluca Biffaroni il nuovo responsabile locale. Gioventù Nazionale avrà al suo interno anche un nucleo di Azione Studentesca, il movimento degli studenti identitari nelle scuole superiore.

“Sono orgoglioso – commenta Gianluca Biffaroni -. Questo è il concretizzarsi di un lavoro svolto nel tempo, con costanza e determinazione.

Grazie a Fratelli d’Italia, a Mauro Rotelli, a Massimo Giampieri, Diego Bacchiocchi e al Coordinamento locale del partito, in questi anni abbiamo visto crescere esponenzialmente il numero dei giovani al nostro interno e così, abbiamo deciso di strutturarci. Vedere decine di giovani avvicinarsi alla politica non è un qualcosa di scontato oggi.

Ad Orte – prosegue – sono anni che i giovani si rendono partecipi sotto varie forme di aggregazione e questa è una fortuna, una ricchezza che va valorizzata al massimo.

Il nostro intento, con Gioventù Nazionale, è quello di dare quella marcia in più all’attivismo giovanile, con un’identità precisa e con obiettivi mirati. Abbiamo in programma varie iniziative che dovranno purtroppo adattarsi al periodo storico nel quale stiamo vivendo, ma per Orte il 2021 sarà un anno importante e noi di Gioventù Nazionale ci faremo trovar pronti”.

Entusiasta il presidente provinciale Riccardo Ponzio: “È per me una grande soddisfazione annunciare la nascita ufficiale di Gioventù Nazionale ad Orte. Dopo i grandi successi ottenuti su tutta la provincia, è arrivato il momento di radicare la destra giovanile, identitaria, nazionale e sociale anche in questo comune. Vogliamo rappresentare tutti quei giovani che non si vogliono piegare al pensiero unico ma che scelgono invece di combattere per la propria terra, con coraggio e determinazione. In un momento difficile come questo per la nostra Nazione siamo pronti a fare la nostra parte, mossi dall’amore per la nostra storia e le nostre radici. Sono certo che Gianluca saprà guidare questo nucleo nel miglior modo possibile, per donare anche ad Orte una gioventù che non si arrende”.

30 ottobre, 2020