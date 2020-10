Terni - Squadra mobile Arrestato 50enne di Grosseto - E' il 39esimo a finire in manette per droga da gennaio

Terni – Nasconde 180 grammi di cocaina sotto il sedile dell’auto, arrestato 50enne di Grosseto.

Ieri la polizia di Terni ha fermato e arrestato un 50enne di Grosseto perché trovato in possesso di 180 grammi di cocaina. L’uomo è stato fermato a bordo della sua auto e gli agenti, durante il controllo, hanno trovato sotto il sedile del guidatore l’involucro contenente la sostanza stupefacente.

Il 50enne è stato arrestato e portato in carcere, in attesa della direttissima di oggi pomeriggio.

“Un altro arresto per droga della polizia di stato di Terni ieri. – si legge nella nota della questura -. Si tratta di un italiano di 50 anni, originario di Grosseto, con precedenti per riciclaggio e altro, che in serata, nel quadro servizi disposti dal questore, d’intesa con il procuratore della Repubblica, è stato fermato per un controllo a bordo della sua autovettura”.

E ancora. “All’atto del controllo – continua la nota – ha riferito circostanze contraddittorie in merito alla sua presenza a Terni, mantenendo un atteggiamento di estremo disagio, che ha spinto gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile ternana all’ispezione dell’autovettura. Da sotto il sedile lato guida è spuntato un vistoso involucro contenente due confezioni di sostanza bianca, risultata essere cocaina, per oltre 180 grammi”.

La questura riferisce che con quello di ieri “salgono a 39 gli arresti per droga da parte della squadra mobile ternana, dall’inizio dell’anno”.

7 ottobre, 2020