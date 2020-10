Spaccia cocaina all’interno dell’autocarrozzeria

Velletri - In manette un 39enne del posto - Sequestrati oltre 400 grammi di droga

Velletri – Spaccio di cocaina all’interno dell’autocarrozzeria, in manette un 39enne di Velletri.

L’uomo è stato fermato dai carabinieri della stazione locale, al termine di accurate indagini, all’interno della sua officina, dove da diversi giorni erano stati notati dai militari dei movimenti sospetti.

L’immediata perquisizione personale ha portato alla scoperta di 27 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi e pronte per essere vendute ad acquirenti di zona. Le successive verifiche all’interno di tutto lo stabile hanno invece consentito ai carabinieri di rinvenire e sequestrare ulteriori 377 grammi della stessa sostanza stupefacente, 57.850 euro in contanti e materiale utile al confezionamento delle dosi.

L’uomo e’ stato quindi trasferito nella casa circondariale di Velletri, in attesa della convalida del provvedimento.

6 ottobre, 2020